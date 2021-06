Corona-Pandemie im Kreis Vechta: Null neue Infizierte im Kreis

Kreis Vechta Keine Corona-Neuinfektionen in den zehn Städten und Gemeinden – das vermeldet das Gesundheitsamt des Landkreises Vechta am Donnerstag. Die Zahl der aktuell infizierten Einwohner ist damit weiter rückläufig und liegt nunmehr bei 47. Drei Personen müssen wegen einer Covid-19-Infektion im Krankenhaus behandelt werden, eine liegt auf der Intensivstation. Als genesen gelten 8650 Bürger, fünf mehr als Mittwoch. Die Zahl der Personen in Quarantäne sinkt um sieben auf 106. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie 8796 Infektionen mit dem Coronavirus registriert worden.

Ab Freitag gilt die neue Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung, die unter anderem die Maskenpflicht an weiterführenden Schulen aufhebt. Mit der Allgemeinverfügung treten auch die Regelungen aus der „Stufe 0“ (Inzidenz unter 10) der Corona-Landesverordnung in Kraft. In geschlossenen Räumen sind dann beispielsweise Treffen von maximal 25 Personen möglich. Mit 1307 Impfungen am Mittwoch steigt die Gesamtzahl der im Impfzentrum verabreichten Dosen auf 84 678.