Corona: Westfleisch: Tests in Bakum laufen erst heute

Kreis Vechta Mit Stand von Montag, 17 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta keine weiteren bestätigten Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Somit beträgt die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle nach wie vor 319. Zudem befindet sich keine Person im Landkreis Vechta in stationärer Behandlung. Die Zahl der genesenen Personen steigt auf 297.

Aktuell befinden sich elf Infizierte sowie weitere 36 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 47 Personen insgesamt. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt auf 1566 und damit um elf Personen im Vergleich zu Sonntag.

Die Testergebnisse des Alten- und Pflegeheims aus Neuenkirchen-Vörden lagen am Montagnachmittag vor. Es gibt keinen weiteren bestätigten Corona-Fall. „Wir sind sehr erleichtert, dass auch in diesem Alten- und Pflegeheim die vorgeschriebenen Hygiene- und Abstandsregeln gut umgesetzt wurden und es dadurch derzeit keine weiteren Corona-Fälle gibt“, sagt Landrat Herbert Winkel. Man werde die Situation im Heim weiterhin beobachten, „wir hoffen aber, dass es bei diesem Ergebnis bleibt“.

Anders als zunächst von der Vechtaer Kreisverwaltung mitgeteilt, wird die Belegschaft des Bakumer Standortes der Firma Westfleisch erst am heutigen Dienstag getestet. Der gestrige Montag sei für die organisatorische Vorbereitung der Tests benötigt worden. Zudem habe die Auswertung der Tests des Alten- und Pflegeheims in Neuenkirchen-Vörden wegen der Dringlichkeit Priorität gehabt.

• Auf Grund der aktuellen Corona-Pandemie findet derzeit nur eine Notbetreuung in den Steinfelder Kindertageseinrichtungen statt. Bereits im April hatte die Politik signalisiert, die Gebühren für den Monat auszusetzen. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Steinfeld hat nun die weitere Aussetzung der Kita-Gebühren für den Krippenbereich (U 3) beschlossen. Ende April hatten sich die Hauptverwaltungsbeamten dafür ausgesprochen, die Gebühren so lange auszusetzen, bis der Regelbetrieb in den Betreuungseinrichtungen wieder aufgenommen wird. Die Gebührenbefreiung gilt jedoch maximal bis zum 31. Juli 2020. Für die Kinder, für die die Notbetreuung in Anspruch genommen wird, wird eine Gebühr nach der entsprechenden Satzung für die tatsächlich in Anspruch genommenen Tage/Zeiten erhoben.