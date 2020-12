Firma Brand Qualitätsfleisch in Lohne: 30 Corona-Fälle bei Schlachtbetrieb in Lohne

Kreis Vechta Mit Stand von Mittwoch, 17.30 Uhr, sind dem Gesundheitsamt des Kreises Vechta 72 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet worden. Somit gibt es im Kreis Vechta insgesamt 3662 bestätigte Corona-Infektionen, davon sind aktuell 428 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. 17 werden stationär behandelt, drei davon intensivstationär.

Die Anzahl der Genesenen steigt um 28 auf 3185. Die Anzahl der Personen in Quarantäne steigt um 67 auf 1409. Von den 428 aktuell infizierten Bürgern befanden sich 129 bereits vor Feststellung der Infektion als Kontaktpersonen in amtlich angeordneter Quarantäne. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 138 Personen auf 13 929.

Unter den neuinfizierten Personen befinden sich weitere zwei Gäste der Tagespflege Schwarze im Kloster in Damme, die bei einer durch das Gesundheitsamt veranlassten Reihentestung positiv auf das Corona-Virus getestet wurden. Zudem wird eine Kindergartengruppe des Kindergartens St. Marien in Steinfeld in Quarantäne versetzt, da sich eine Erzieherin mit dem Corona-Virus infiziert hat. Die Eltern der betroffenen Kinder werden informiert.

Des Weiteren gibt es bei der Firma Brand Qualitätsfleisch in Lohne insgesamt 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei denen das Corona-Virus nachgewiesen wurde. Die infizierten Personen sowie deren enge Kontaktpersonen wurden bereits vom Gesundheitsamt des Landkreises in Quarantäne versetzt. Die weiteren Ermittlungen laufen derzeit noch. Aktuell prüft das Gesundheitsamt die Umsetzung des Hygienekonzeptes sowie weitere Maßnahmen vor Ort. Die Firma Brand wird den Betrieb der Zerlegung vorsorglich vorübergehend schließen.

Außerdem weist die Kreisverwaltung in Vechta darauf hin, dass seit Mittwoch, 16. Dezember, der Anspruch auf Testung von asymptomatischen Reiserückkehrern erloschen ist.