Gesamtzahl Infizierter unverändert

Kreis Vechta Mit Stand von Mittwoch, 16.15 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta keine weitere bestätigte Covid-19-Infektion. Die Gesamtfallzahl bleibe somit unverändert bei 364 Personen, teilte die Kreisverwaltung mit. Aktuell befindet sich im Landkreis Vechta keine infizierte Person mehr in stationärer Behandlung. Die Anzahl der genesenen Personen bleibt im Vergleich zum Vortag bei 337.

In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 154 Personen und somit eine Person weniger als am Dienstag. Davon sind 14 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um vier Personen auf 1723.

