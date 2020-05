Landes-Caritasverbandes Vechta: Durchhaltetaschen stehen zur Verteilung bereit

Kreis Vechta Ein Achtsamkeitsbuch, Pflegecreme und ein Malbuch für Kinder: Das ist drin in einem Durchhaltepäckchen des Landes-Caritasverbandes. Verteilt wird es in den nächsten Tagen an Mütter, die ihre Kur auf Grund des Corona-Virus abbrechen mussten oder nicht antreten können, berichtet Caritas-Kurreferentin Sigrid Möller (links, hier mit Anne von Döllen). Weitere Infos gibt es beim Landes-Caritasverband, Sigrid Möller, Telefon 04441/87 07 0.

