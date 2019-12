Kreis Vechta Gute Nachrichten für die Mobilitätsexperten im Vechtaer Kreishaus: Für die Erstellung einer Machbarkeitsstudie zur Integration von Taxi- und Mietwagenfahrten in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) hat der Landkreis im bundesweiten Wettbewerb „LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen“ eine Förderzusage von bis zu 180 000 Euro gewonnen.

Nach dem von Verkehrsplaner Florian Wegmann entwickelten Förderantrag soll untersucht werden, inwiefern Taxen und Mietwagen für den ÖPNV im Landkreis eingesetzt werden könnten, wenn es keine passenden Bahn-, Bus- oder Rufbusangebote gibt. Die so genannten ÖPNV-Taxen wären von mehreren Fahrgästen gleichzeitig buchbar – auch digital. So ließen sich landkreisweit Reiseketten schaffen und Anschlussverbindungen besser erreichen, teilt der Landkreis mit. Das auf drei Jahre angelegte Projekt startet am 1. Februar 2020.

„Wir werden als erstes auf die Taxi- und Mietwagenunternehmen im Landkreis zugehen, um das Konzept gemeinsam zu erarbeiten. Für einen zukunftsfähigen ÖPNV im Landkreis Vechta ist das eine große Chance“, freut sich Landrat Herbert Winkel über die Nachricht aus Berlin. Rückenwind bekommt der Landkreis Vechta auch aus dem Bundestag: „Eine gute Infrastruktur gehört für mich nicht nur zur Grundversorgung, sondern ist außerdem ein wichtiger Standortfaktor für attraktive und lebendige ländliche Räume. Dazu wird das Projekt aus Vechta seinen Beitrag leisten“, zeigt sich die CDU-Bundestagsabgeordnete Silvia Breher überzeugt.

In größeren Städten in Deutschland würden derzeit zahlreiche neue Mobilitätsformen durch private Anbieter eingeführt, etwa Angebote der Vermittlungsplattform Uber oder sogenannte On-Demand-Angebote wie Moia. Sie würden in Konkurrenz zum ÖPNV und zum Taxi- und Mietwagengewerbe treten. „Dagegen setzt der Landkreis Vechta darauf, dass durch eine Zusammenarbeit des ÖPNV mit den örtlichen Taxi- und Mietwagenunternehmen ein zukunftsfähiges öffentliches Mobilitätssystem entsteht, das allen Bewohnerinnen und Bewohnern in ländlichen Räumen eine bessere Mobilität ermöglicht,“ erklärt Florian Wegmann.

Mit dem Wettbewerb „LandMobil – unterwegs in ländlichen Räumen“ will der Bund Projekte fördern, die die Mobilität der Menschen im ländlichen Raum verbessern und so einen Beitrag zu Sicherung von Teilhabe und Daseinsvorsorge leisten. Die ausgewählten Projekte sollen Vorbildcharakter für andere Regionen haben. Aus insgesamt 151 Einsendungen wurden neben dem Beitrag des Landkreises Vechta 43 weitere Projekte aus dem Bundesgebiet in die Förderung aufgenommen.