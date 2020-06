Natur: Eichenprozessionsspinner breitet sich aus

Kreis Vechta Der Eichenprozessionsspinner breitet sich in den Städten und Gemeinden des Landkreises Vechta aus. Das Ordnungsamt der Stadt Dinklage etwa warnt vor dem Kontakt mit dem Eichenprozessionsspinner.

Die Raupenhaare können wegen der Widerhaken nach Kontakt Juckreiz und Ausschläge auslösen oder bei entsprechender Veranlagung sogar zu einem allergischen Schock führen. Das in den feinen Brennhaaren der Eichenprozessionsspinner-Raupe enthaltene Gift kann zu Überempfindlichkeitsreaktionen führen. Die kleinen Brennhaare fliegen in der näheren Umgebung des befallenen Baumes auch durch die Luft.

In den vergangenen Jahren wurden die Raupen auch in Dinklage vermehrt an Bäumen festgestellt, teilt das Ordnungsamt der Stadt mit. Hierbei sei die Stadt Dinklage auch auf Meldungen aus der Bevölkerung angewiesen. Nicht alle Nester – insbesondere an Straßenbäumen – können entfernt werden. An entsprechenden Stellen stellt die Stadt Dinklage aber Warnschilder auf, die auf die Existenz des Eichenprozessionsspinners hinweisen.

An Kindergärten, Schulen oder Spielplätzen wird die Stadt eine Spezialfirma mit der Beseitigung beauftragen. Dort wo Spezialfirmen im Einsatz sind, werden die betroffenen Bereiche abgesperrt und die Nester mit modernster Technologie entfernt.

Sollte der Eichenprozessionsspinner im privaten Bereich festgestellt werden, sollten Bürger keinesfalls selbstständig versuchen, die Raupen zu entfernen. Hierzu sollten Betroffene sich dann mit einer Firma in Verbindung setzen, die auf die Entfernung spezialisiert ist. In jedem Fall sollte eine Meldung an das Rathaus in Dinklage ergehen: telefonisch unter Telefon 0 44 43/ 89 95 00 oder auch per E-Mail an ordnungsamt@dinklage.de

Auch in der Gemeinde Steinfeld sind zahlreiche Bäume vom Eichenprozessionsspinner befallen. Dort hatte kürzlich ein fachkundiger Baumgutachter einige Stellen behandelt. Vorsicht ist dennoch weiter geboten. Es sollte Abstand zum befallenen Baum gehalten werden. Bürger, die befallene Bäume entdecken, können sich beim Rathaus unter Telefon 0 54 92/8 63 60 melden.