Natur: Winkel wirbt für grüne Gärten

Kreis Vechta Wer auf Grün statt Grau setzt, wird nicht so schnell rot. Klingt kryptisch, ist aber eigentlich ganz einfach: Naturnahe, also grüne Gärten tragen im Gegensatz zu den grauen Schottergärten dazu bei, dass im Sommer weniger Menschen mit hochrotem Kopf durch die Gegend laufen. Sorgen Pflanzen doch für einen klimatischen Ausgleich, bessere Luft und angenehme Kühle. Aber das ist bei weitem nicht der einzige Grund, warum Landrat Herbert Winkel für Grün statt Grau im Landkreis Vechta wirbt.

Zumal die Sache rein rechtlich sowieso klar ist: Laut Niedersächsischer Bauordnung müssen nicht überbaubare Flächen begrünt sein.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung für Umweltschutz- und Naturschutz im Landkreis Vechta (S.U.N.) will sich der Landkreis Vechta nun mit einer Flyer-Kampagne unter dem Motto Grün statt Grau dafür einsetzen, dass möglichst viele Hausbesitzer auf naturnahe Vorgärten statt Schottergärten setzen. Die Faltblätter werden künftig jeder Baugenehmigung beigelegt. Kreisverwaltung und S.U.N. sind sich einig: „Grüne Gärten sehen nicht nur schöner aus, sondern bieten auch einige Vorteile.“

In Zeiten des Klimawandels werde das Mikroklima in Städten und Gemeinden immer wichtiger. Naturnah angelegte Vorgärten spielten dabei eine zentrale Rolle. Als intaktes Ökosystem würden sie nicht nur zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen, sondern zudem Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Trockenheit in unserem Lebensumfeld beeinflussen.

Landrat Herbert Winkel betont: „Auch in unserer Region könnte es zukünftig mehr heiße Tage und mehr Starkregen geben. Ein naturnaher Garten kann mit geringem Aufwand viel bewirken und bietet Schutz vor den Folgen des Klimawandels.“ Bepflanzter Boden speichere Regenwasser, das über die Pflanzen verdunste. Die Folge: Ein klimatischer Ausgleich, bessere Luft und angenehme Kühle im Sommer. „Ein natürlich bewachsener Vorgarten schafft nicht nur ein buntes Paradies für Insekten und Vögel, sondern hilft auch, das Haus besser vor Überschwemmung zu schützen“, so Winkel weiter. Könne doch das Regenwasser im Schottergarten schlechter versickern. Es fließe direkt in die Kanalisation oder staue sich an der Hauswand.