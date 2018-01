Kreis Vechta Ein unbekannter Autofahrer und dessen Beifahrer, die am Sonntag gegen 22.50 Uhr auf der L 76 in Neuenkirchen-Vörden unterwegs waren und von der Polizei kontrolliert werden sollten, sind erfolgreich geflüchtet. Die Streife beabsichtigte, den Citroën Xantia mit belgischem Kennzeichen anzuhalten. Der Fahrzeugführer flüchtete mit überhöhter Geschwindigkeit und in starken Schlangenlinien.

Unter Beachtung der Minimierung einer Unfallgefahr – das heißt, den Fahrzeugführer nicht in die Enge zu treiben – fuhr die Polizeistreife in dieselbe Richtung. In Höhe Fehrenkamp/Hörsten war der Pkw noch vor Eintreffen der Polizeistreife verunfallt. Die beiden Fahrzeuginsassen hatten sich bereits zu Fuß davongemacht. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen, u.a. mit Diensthunden und einem Polizeihubschrauber, konnten die Personen nicht aufgefunden werden. Zu möglichen Verletzungen der Flüchtigen können keine Angaben gemacht werden. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass dieses gestohlen wurde.