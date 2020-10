Pandemie: 35 neue Corona-Fälle im Landkreis Vechta

Kreis Vechta Mit Stand vom Dienstag, 16.45 Uhr, wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta 35 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Somit gebe es im Kreisgebiet insgesamt 852 bestätigte Corona-Infektionen, teilte die Kreisverwaltung mit. Sechs an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich im Landkreis Vechta in stationärer Behandlung. Ein Patient wird intensivmedizinisch behandelt. Die Anzahl der Genesenen steigt um sechs Personen auf 655.

Unter den infizierten Personen ist eine Mitarbeiterin des Alten- und Pflegeheims St. Elisabeth-Haus in Lohne. Diese befand sich bereits in Quarantäne, da sie zuvor engen Kontakt zu der schon positiv getesteten Verwaltungsmitarbeiterin des Hauses hatte. Da die betroffene Pflegekraft vor Antritt der Quarantäne aufgrund ihrer Tätigkeit engen Kontakt zu einem Teil der Bewohner und Pflegekräfte hatte, werden diese an diesem Mittwoch vom Kreis-Gesundheitsamt auf das Corona-Virus getestet.

Zudem liegen dem Gesundheitsamt die Testergebnisse der am Montag auf Covid-19 getesteten Bewohner und Pflegekräfte des Alten-und Pflegeheims Haus St. Hedwig der St. Hedwig-Stiftung in Vechta vor. Das Testergebnis einer Bewohnerin fiel positiv aus, die weiteren Testergebnisse sind allesamt negativ.

Die Anzahl der Personen in Quarantäne steigt um neun auf 945 Personen. Davon sind aktuell 181 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 53 Personen auf 3726. Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt derzeit bei 53,74. Welche Konsequenzen dieser Wert für private Zusammenkünfte hat, wird unter http://bit.ly/Corona-FAQ-Hinweise erklärt.

