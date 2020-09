Pandemie: Aktuell 37 Personen mit Corona infiziert

Kreis Vechta Mit Stand von Sonntag gibt es im Landkreis Vechta 658 Covid-19-Infektionen, fünf mehr als Freitag. Zwei an Covid-19 erkrankte Personen befinden sich derzeit im Landkreis Vechta in stationärer Behandlung, teilte die Kreisverwaltung am Sonntag gegen 16 Uhr mit.

Die Zahl der Genesenen steigt um eine Person auf 606. Die Anzahl der Menschen in Quarantäne steigt um 23 auf 460. Davon sind aktuell 37 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Bürger, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um zwei Personen auf 3041. Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt derzeit bei 19,58.

In der Stegemann-Schule Lohne wird an diesem Montag und Dienstag kein Unterricht stattfinden. Dies hat die Schulleitung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt entschieden, nachdem am Sonntag das positive Corona-Testergebnis einer Lehrerin gemeldet wurde.

Bereits am Freitag war das SARS-CoV-2-Virus bei einem Jungen und einem Mädchen aus der Schule nachgewiesen worden. Die neu Infizierte sei keine enge Kontaktperson der beiden Schüler gewesen, erklärt die Leiterin des Gesundheitsamtes, Sandra Guhe.

Bereits an diesem Montagvormittag werden mit den Lehrern, den pädagogischen Mitarbeitern und den Hausmeistern rund 40 Beschäftigte der Schule getestet. Die Schüler und das Kollegium wurden von der Schulleitung am Sonntag über die Vorkommnisse informiert.

Alle Schüler, die nicht als enge Kontaktpersonen bereits in Quarantäne versetzt worden sind, sollen bis auf weiteres ihre sozialen Kontakte auf das absolut notwendige Minimum reduzieren. Die engen Kontaktpersonen der zwei infizierten Schüler werden zudem am Dienstag auf SARS-CoV-2 getestet.