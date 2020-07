Pandemie: Fünf neue Corona-Fälle im Landkreis Vechta

Kreis Vechta Mit Stand von Sonntag, 14 Uhr, sind fünf weitere Personen im Landkreis Vechta an dem Coronavirus erkrankt. Die Gesamtfallzahl der bestätigten Coronainfektionen steige somit auf 363, teilte die Kreisverwaltung mit. Die neuinfizierten Personen befanden sich vorab bereits in Quarantäne. Eine infizierte Person im Landkreis Vechta befindet sich aktuell in stationärer Behandlung. Die Anzahl der genesenen Personen bleibt weiterhin unverändert bei 333.

Inzwischen liegen auch die Ergebnisse von zwei schulpflichtigen Kindern einer infizierten Person vor, die die Oberschule Neuenkirchen-Vörden und die Grundschule Neuenkirchen besuchen. Das Coronavirus konnte nur beim jüngeren Kind nachgewiesen werden.

Das Gesundheitsamt hatte die Klassenkameraden und Lehrer, die engeren Kontakt zu dem Grundschulkind hatten, bereits am Mittwoch in Abstimmung mit der Schulleitung vorsorglich vom Unterricht befreit. Sie befinden sich in Quarantäne.

Zudem hat das Gesundheitsamt für drei weitere Mitschüler des Kindes Quarantäne veranlasst, da sie ebenfalls engeren Kontakt zu ihm hatten. Die Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte der Oberschule Neuenkirchen-Vörden dürfen die Schule ab Montag wieder besuchen. Lediglich das negativ getestete Schulkind der Familie bleibt weiterhin als enge Kontaktperson der infizierten Familienmitglieder in Quarantäne.

In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 164 Personen. Davon sind 17 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl derjenigen Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, bleibt weiterhin unverändert bei 1703 Personen.

Weitere Infos unter landkreis-vechta.de oder facebook.com/Landkreis-Vechta