Pflicht zur Aufstallung im Kreis

Kreis Vechta Wegen der steigenden Vogelgrippe-Gefahr wird der Landkreis Vechta eine Aufstallpflicht für Geflügel anordnen. Eine entsprechende Allgemeinverfügung ist in Vorbereitung und tritt voraussichtlich Anfang kommender Woche in Kraft. Die Aufstallpflicht wird sowohl für Nutztierhalter als auch für Hobbyhalter gelten. „Wenn möglich, sollte das Geflügel ab sofort aufgestallt werden, um jedes unnötige Risiko zu vermeiden. Außerdem appellieren wir, die Biosicherheitsmaßnahmen zu überprüfen und gegebenenfalls zu verschärfen“, so Erster Kreisrat Hartmut Heinen.

Auslöser der Vogelgrippe ist das hochansteckende Influenzavirus H5N8, das zumeist von Zug- und Wildvögeln in Nutztierbestände eingeschleppt wird. Gerade im Landkreis Vechta ist das Risiko einer Einschleppung erhöht. Die Region wird mit den Moorgebieten der Hunteniederung häufig von Zugvögeln als Rast- und Sammelort aufgesucht, vor allem im Goldenstedter Moor und am Dümmer See. Im Landkreis Vechta werden derzeit rund zwölf Millionen Stück Nutzgeflügel gehalten.