Kreis Vechta Mit gleich drei Einbrüchen im Vechtaer Stadtgebiet hat sich die Polizei in der Nacht von Freitag auf Samstag beschäftigen müssen:

Im ersten Fall verschafften sich unbekannte Täter am Freitag gegen 23.45 Uhr Zugang zu einem Bürokomplex am Grenzweg. Dort wurden mehrere Räume durchsucht, entwendet wurde jedoch nichts. Es wurde Alarm ausgelöst. Während der Anfahrt zum Tatort fiel einer Streife ein verdächtiger Pkw auf, der ihr aus Richtung Tatort entgegenkam. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass beide Insassen, ein 25-jähriger und ein 29-jähriger aus Detmold, bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten waren. Zudem stand der 29-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Auto fand die Polizei mehrere Einbruch-Werkzeuge. Weiterhin wurden eine Stahlrute (ein verbotener Gegenstand im Sinne des Waffengesetzes) und eine geringe Menge an Betäubungsmitteln sichergestellt. Die Tatverdächtigen wurden festgenommen, befragt und später wegen fehlender Haftgründe entlassen. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Ebenfalls noch nicht identifizierte Täter schlugen die Glasscheibe eines Blumengeschäfts an der Großen Straße ein. Entwendet wurde Wechselgeld in unbekannter Höhe. Die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30) sucht Zeugen.

Unbekannte Diebe öffneten gewaltsam das Einfahrtstor einer Blechverarbeitungs- und Gerätebaufirma an der Straße „Alter Flugplatz“. Vom Gelände wurde ein Stahlcontainer, der bis zur Hälfte mit Metallschrott gefüllt war, entwendet. Die Schadenshöhe steht derzeit nicht fest. Hinweise, insbesondere auf Fahrzeuge, die für den Transport eines Containers geeignet sind, bitte an die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/ 94 30).

Schadenschaden in Höhe von 26 500 Euro entstand am Samstag gegen 2.20 Uhr bei einem Unfall in Lohne. Ein 19-jähriger Lohner befuhr mit seinem VW Passat die Steinfelder Straße (K 268) von Dinklage in Richtung Steinfeld. In Höhe des Kreisverkehrs in Klein-Brockdorf verlor der Fahrzeugführer vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug. Nach Überfahren mehrerer Verkehrszeichen prallte der Wagen gegen die Schutzplanke. Das Fahrzeug landete schließlich in der etwa drei Meter tiefen Böschung.

Durch das Öffnen der Fahrertür holte ein 41-jähriger Diepholzer am Freitag gegen 13.30 Uhr einen 62-jährigen Lohner, der die Lindenstraße in Richtung Lohner Stadtmitte befuhr, vom Rad. Durch den Aufprall und anschließenden Sturz verletzte sich der Mann leicht. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Gleich drei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss fuhren, erwischte die Polizei am Samstag in Lohne: gegen 2.40 Uhr einen 21-jährigen Vechtaer auf der Dinklager Straße, gegen 20.05 Uhr einen 23-jähriger Lohner auf der Jägerstraße und gegen 22.05 Uhr einen 21-jähriger Dammer ebenfalls auf der Dinklager Straße. Die Entnahme einer Blutprobe wurde jeweils angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

