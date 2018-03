Kreis Vechta Nach einer gefährliche Körperverletzung am Samstag um 4.45 Uhr auf der Großen Straße in Steinfeld musste das Opfer stationär ins Krankenhaus. Ein 22-jähriger Steinfelder wurde auf dem Vorplatz einer Gaststätte von einer unbekannten Person zu Boden gestoßen und mit dem Fuß an den Kopf getreten. Wer Hinweise auf den Täter geben kann oder Zeuge des Vorfalls war, wird gebeten, sich mit der Polizei in Steinfeld (Tel. 05492/2533) oder Lohne (Tel. 04442/3160) in Verbindung zu setzen.

In Dinklage befuhr ein 34-Jähriger aus Dinklage am Sonntag um 4 Uhr mit seinem Pkw die Goethestraße in Richtung Samskamp. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Danach entfernte er zu Fuß vom Unfallort, konnte aber von der Polizei an seiner Wohnung angetroffen werden. Bei ihm wurden 1,95 Promille Alkohol im Blut festgestellt. Weiterhin ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, und der Versicherungsschutz des Pkw war erloschen. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Vier Personen sind am Samstag bei einem Unfall im Vechtaer Stadtteil Holtrup leicht verletzt worden. Ein 51-Jähriger aus Vechta befuhr gegen 11.10 Uhr mit seinem VW Golf den Visbeker Damm in Richtung Vechta. Verkehrsbedingt musste er seine Geschwindigkeit verlangsamen. Ein hinter ihm fahrender 19-jähriger Wildeshauser erkannte die Situation zu spät. Er fuhr mit seinem Pkw Renault Megane auf den vor ihm langsam fahrenden Pkw auf. Beide Fahrzeugführer sowie die Insassen des VW Golf, eine siebenjährige und eine 58-jährige Vechtaerin, wurden leicht verletzt. An beiden Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, so die Polizei.