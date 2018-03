Kreis Vechta Die Brandursache zu dem Wohnzimmerbrand, der sich am Sonntagabend, 25. März, im Dammer Ortsteil Clemens-August-Dorf ereignet hatte, ist geklärt, wie die Polizei am Mittwoch mitgeteilt hat. Die Ermittlungen bestätigten den ersten Verdacht. Der Brand war aufgrund eines technischen Defekts entstanden. Wegen der starken Brandbeschädigungen kann der Defekt nicht einem bestimmten Gerät zugeordnet werden. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass der technische Defekt im Bereich der Unterhaltungselektronik entstanden ist. Die Wohnungsinhaber waren beim Ausbruch des Brandes nicht in der Wohnung. Verletzt wurde niemand.

Entstanden war ein Schaden von rund 100 000 Euro. Bei einer Begehung wurde festgestellt, dass sich der Rauch im gesamten Haus verteilt hatte und dieses vorübergehend nicht mehr bewohnbar war. Die vierköpfige Familie verbrachte die Nacht bei den Nachbarn.

• Am Dienstag, 27. März, haben unbekannte Täter aus einem unverschlossenen Pkw, der an der Handorfer Straße in Steinfeld auf einem Seitenstreifen vor einer Arztpraxis abgestellt war, eine Handtasche mit diversen Dokumenten und Medikamenten entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld (Telefon 0 54 92/ 25 33) entgegen.

• Zwischen Mittwoch 21. März, 8 Uhr, und Dienstag, 27. März, 18 Uhr, haben unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür zu einem Wohnhaus an der Straße Holzhausen in Vechta eingeschlagen. Im Inneren durchsuchten die Täter alle Räume und zahlreiche Schränke. Entwendet wurden Reisepässe und DM-Münzen, teilte die Polizei mit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Telefon 0 44 41/94 30) entgegen.

• Am Samstag, 24. März, ist es in der Zeit von 18 bis 22 Uhr auf dem Parkplatz des ehemaligen Restaurants „Panda“ an der Dinklager Straße in Lohne zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Mercedes und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden an dem Fahrzeug in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Telefon

0 44 42/9 31 60) entgegen.

• Unbekannte Täter haben in zwei Doppelhaus-Rohbauten am Lückenkamp in Goldenstedt insgesamt sieben Unterspülkästen beschädigt. Außerdem wurden mehrere Fenster beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Telefon 0 44 44/26 80) entgegen.