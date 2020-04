Stand Am 17. April: Neuntes Todesopfer im Landkreis Vechta

Kreis Vechta Ein weiterer Mann aus dem Landkreis Vechta ist an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Er war 66 Jahre alt und schwer vorerkrankt. Damit stieg die Zahl der an Covid-19 verstorbenen Personen im Landkreis Vechta bis Freitag, 16 Uhr, auf neun. „Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie des Verstorbenen. Ich wünsche ihr viel Kraft in dieser schweren Zeit“, sagte Erster Kreisrat Hartmut Heinen.

Insgesamt zählte der Landkreis Vechta bis Freitagnachmittag 292 bestätigte Covid-19-Fälle. Das sind fünf mehr im Vergleich zum Vortag. Sechs Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, keine von ihnen intensivstationär. 206 Personen sind bereits wieder genesen. Aktuell befinden sich 77 Infizierte sowie weitere 353 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Das Bürgertelefon des Landkreises ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 14 Uhr unter Telefon 0 44 41/ 8 98 33 33 erreichbar.

• Elternbeiträge

In der Diskussion darüber, ob die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung auch über den April hinaus ausgesetzt werden, wollen die Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Vechta das weitere Vorgehen kurzfristig gemeinsam und mit dem Landrat abstimmen. „Es hat sich gezeigt, dass unser gemeinsames Handeln und die enge Abstimmung mit Landrat Winkel zielführend war“ so Vechtas Bürgermeister Kristian Kater.

„Bei der Entscheidung über die Aussetzung der Beiträge für den April sind wir seinerzeit einer Empfehlung des Niedersächsischen Städtetages gefolgt, um so die Familien in der aktuell sehr schwierigen Lage zu entlasten und die Schließung der Einrichtungen damit finanziell anzuerkennen. Schon damals war uns aber klar, dass wir bei unserer Entscheidung nicht nur den April, sondern auch die Folgemonate im Blick haben müssen. Deshalb wird es sicherlich auch für die Folgemonate zu einer einvernehmlich guten Lösung für die Eltern kommen“, ist sich Kater sicher.