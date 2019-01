Kreis Vechta Hochprozentiges für Jugendliche? Im Kreis Vechta offenbar kein Problem. Eine minderjährige Testkäuferin hat jetzt im Auftrag des Landkreises und des Polizeikommissariats Vechta an fünf von sieben Verkaufsstellen hochprozentigen Alkohol und Zigaretten bekommen, den sie nicht hätte erhalten dürfen.

Kreis ernüchtert

„Wir sind ein wenig erstaunt, dass es trotz der modernen Kassenwarnsysteme, die beim Kauf von Alkohol und Zigaretten auf die notwendige Alterskontrolle den Verkäufer hinweisen, zu so vielen Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz gekommen ist“, sagt Markus Büscherhoff vom Jugendamt des Landkreises Vechta.

In vielen Fällen seien die Warnhinweise von den Verkäufern ignoriert oder das Alter der Testkäuferin falsch eingeschätzt worden. Auch Unachtsamkeit und Stress an der Kasse wurden von der Pressestelle des Landkreises als Gründe genannt, warum keine Alterskontrollen durchgeführt worden seien.

Weitere Kontrollen

Um in Zukunft die Verkaufsstellen mehr für das Thema Jugendschutz zu sensibilisieren, sollen weitere Testkäufe in allen Kommunen des Kreises durchgeführt werden. Dabei sollen nicht nur Supermärkte, sondern auch andere Verkaufsstellen wie Tankstellen, Getränkemärkte oder Kioske überprüft werden. „Wir hoffen, mit regelmäßigeren Testkäufen das Ergebnis zu verbessern und nicht nur Verkäufern, sondern auch den Marktleitungen die Wichtigkeit des Jugendschutzes deutlich zu machen“, so Ulrich Suhr von der Polizei Vechta. Bei zukünftigen Testkäufen wird im Falle eines Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz ein Bußgeld verhängt.