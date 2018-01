Kreis Vechta Gleich zwei schwere Arbeitsunfälle haben sich am Montagmorgen im Kreis Vechta ereignet.

Um 9.10 Uhr geriet ein 51-jähriger Wildeshauser auf einem Betriebshof an der Ahlhorner Straße in Visbek mit seinem Bein zwischen einen Gabelstapler und eine Mauer. Hierbei wurde das Bein des Mannes eingeklemmt. Der 51-jährige wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Derzeit besteht keine Lebensgefahr. Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Eine Stunde später kam auf einem Firmengelände an der Paul-Wessjohann-Straße in Rechterfeld bei Arbeiten an einer Verladerampe ein 48-jähriger Wildeshauser zu Fall und zog sich Hüft- und Kopfverletzungen zu. Auch hier sind die Gründe für den Unfall noch ungeklärt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt in ein Krankenhaus geflogen. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. Neben den Kräften des DRK waren auch 20 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Rechterfeld im Einsatz.