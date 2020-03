Versorgung: Schmutzwasserentsorgung teurer

Kreis Vechta Der Trinkwasserpreis im Landkreis Vechta des Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverbands (OOWV) bleibt auch im Jahr 2020 stabil. Er beträgt 90 Cent je Kubikmeter. Dies hat die Kalkulation des Wasserversorgers ergeben, heißt es in einer Pressemitteilung.

In fünf Kommunen des Landkreises übernimmt der OOWV neben der Trinkwasserversorgung auch die Abwasserreinigung und seine Beseitigung. In der Gemeinde Bakum bleiben alle Entgelte unverändert. Erhöhungen gibt es ab dem 1. April dagegen in Lohne, Damme, Dinklage und Holdorf.

In Lohne bleibt der Arbeitspreis für die Schmutzwasserentsorgung unverändert, das jährliche Entgelt für die Beseitigung von Oberflächenwasser steigt um 20 Cent auf 55 Cent je Quadratmeter angeschlossener, versiegelter Fläche. Für einen Haushalt mit einer überbauten und befestigten Fläche von 200 Quadratmetern erhöht sich das Entgelt um monatlich 3,33 Euro.

In Damme steigt der Abwasserpreis um 28 Cent auf 1,80 Euro je Kubikmeter Schmutzwasser. Für einen Haushalt mit einem Abwasserverbrauch von 120 Kubikmeter pro Jahr bedeutet dies Mehrkosten in Höhe von 2,80 Euro pro Monat. Das Entgelt für die Beseitigung von Oberflächenwasser bleibt stabil.

Bedauerlicherweise hatte der OOWV zunächst irrtümlich ein Schreiben an die Bürger geschickt, in dem eine geringfügige Verringerung des Entgelts für die Beseitigung des Oberflächenwassers angekündigt wurde. Mittlerweile haben die Kunden eine neue, korrigierte Information erhalten.

In Dinklage steigt das Entgelt für die Schmutzwasserbeseitigung um 82 Cent auf 2,27 Euro je Kubikmeter. Das jährliche Entgelt für die Beseitigung von Oberflächenwasser steigt um 15 Cent auf 30 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche. Für einen Haushalt mit einem Abwasserverbrauch von 120 Kubikmetern pro Jahr sowie einer überbauten und befestigten Fläche von 200 Quadratmetern erhöht sich das Entgelt somit monatlich um 10,70 Euro.

In Holdorf werden Anpassungen sowohl beim Grundpreis als auch beim Arbeitspreis vorgenommen. Der Arbeitspreis für die Schmutzwasserbeseitigung steigt um 61 Cent auf 2,13 Euro je Kubikmeter. Der Grundpreis für einen normalen Hausanschluss wird von den derzeit 3,75 Euro auf 6,25 Euro angehoben.

Das jährliche Entgelt für die Beseitigung von Oberflächenwasser steigt um 22 Cent auf 52 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche. Für einen Haushalt mit einem Abwasserverbrauch von 120 Kubikmetern pro Jahr und einer überbauten und befestigten Fläche von 200 Quadratmetern erhöht sich das Entgelt insgesamt um monatlich 12,27 Euro. Eine Besonderheit ist das Datum der Anpassung. Da diese zum 1. April und nicht wie sonst üblich zum 1. Januar vorgenommen wird, verbleiben zur Umlage der Mehrkosten nur neun Monate. Die Anhebungen der Entgelte fallen daher umso deutlicher aus.