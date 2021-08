Welche Regeln dann gelten: Kreis Vechta nähert sich Inzidenz von 35

Kreis Vechta Mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 32,2 am Mittwoch nähert sich der Landkreis Vechta der nächsten Stufe der niedersächsischen Coronaverordnung. Wenn der Wert von 35 an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten wird, müssen beispielsweise Fitnessstudios oder Sportanlagen ihren Duschen und Umkleiden schließen. Es gelten wieder schärfere Zugangsbeschränkungen im Einzelhandel, und in der Gastronomie sind drinnen keine privaten geschlossenen Feiern mehr zulässig. Im Tourismus gilt dann wieder bei der Anreise und zweimal pro Woche während des Aufenthalts eine Testpflicht. Treffen dürfen sich dann zehn Leute aus maximal drei Haushalten.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den Newsletter zur Wahl im Nordwesten erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

Wahl im Nordwesten - Ihr Überblick zur Kommunalwahl Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter und erhalten Sie die wichtigsten Entwicklungen zu Themen in Ihrem Landkreis!

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Bestellen Sie jetzt unseren kostenlosen Servicenewsletter und erhalten Sie die wichtigsten Entwicklungen zu Themen in Ihrem Landkreis!

Mit Stand vom Mittwoch wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta vier weitere Covid-19-Infektionen und drei Genesene gemeldet. Somit gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 8888 bestätigte Corona-Infektionen. Aktuell sind 71 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Derzeit befindet sich keine der infizierten Personen in stationärer Behandlung.

Am Dienstag wurden im Impfzentrum des Landkreises Vechta 1397 Impfungen durchverabreicht. Seit Beginn der Impfungen ist dort ein Vakzin insgesamt 97 407 Mal verabreicht worden.