„Wertvoller Arbeitgeber“

Kreis Vechta Die Zeitschrift Wirtschafts-Woche hat Wiesenhof jetzt als „wertvollen Arbeitgeber“ im Kreis Vechta gewürdigt. „Wir wollen kein beliebiger Arbeitgeber in der Region, sondern ein vertrauensvoller Partner für die hier ansässige Bevölkerung sein“, kommentierte Peter Wesjohann, Vorstandschef der PHW-Gruppe. So seien 2017 in der Unternehmensgruppe 111 junge Menschen ausgebildet worden – davon 38 aus dem Kreis Vechta. In diesem Jahr hätten bereits 46 Talente aus dem Kreis Vechta ihre Ausbildung bei der PHW-Gruppe begonnen. Bei dem Ranking für den Kreis Vechta folgt Wiesenhof als erstes Unternehmen nach drei öffentlichen Einrichtungen.

NWZ-Jobs.de Finden Sie Ihren Traumjob auf NWZ-Jobs.de!