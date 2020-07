Zahl der Infektionen steigt leicht

Kreis Vechta Mit Stand von Montag gibt es im Landkreis Vechta eine neue, bestätigte Covid-19-Infektion. Die Gesamtfallzahl steigt somit auf 372 Personen. Die Anzahl der genesenen Personen steigt dagegen im Vergleich zu Sonntag um zwei Personen auf 342.

In Quarantäne befinden sich derzeit insgesamt 78 Personen – und damit 13 Personen mehr im Vergleich zum Vortag. Von diesen Personen sind aktuell 17 mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um elf Personen auf 1841. Die derzeit 17 Corona-Fälle verteilen sich auf die Stadt Vechta (8), die Gemeinde Visbek (4), die Stadt Lohne (2), die Stadt Dinklage (2) und die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden (1). Die meisten Fälle insgesamt gab es in der Stadt Vechta (111).