449 positive Coronatests im Kreis

Landkreis Vechta Mit Stand von Freitag (14.30 Uhr) wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta zwei weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Somit steigt die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle auf insgesamt 449, 81 Menschen im Kreisgebiet sind akut erkrankt. Eine Person, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat, wird nach wie vor stationär behandelt. Die Anzahl der genesenen Personen steigt auf 355, teilt der Landkreis mit.

Allein in der Stadt Lohne sind momentan 53 Menschen infiziert, dann folgen Vechta (12) und Bakum (elf Infizierte). Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt derzeit bei 41,96. Die Anzahl der Personen, die sich im Landkreis Vechta in Quarantäne befinden, bleibt wie am Vortag bei 257 Personen insgesamt.

Am Samstag will der Landkreis Vechta die Ergebnisse der Reihentests im zur PHW-Gruppe gehörenden Schlachthof Oldenburger Geflügelspezialitäten bekanntgeben. Dort waren 66 Mitarbeiter bei vorherigen Reihentests positiv getestet worden.