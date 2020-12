45. Corona-Todesopfer im Kreis Vechta: 85-jährige Altenheimbewohnerin gestorben

Landkreis Vechta Eine 85-jährige Frau aus dem Landkreis Vechta ist am Sonntag infolge einer Corona-Infektion verstorben. Die Dame war eine Bewohnerin des Dammer Alten- und Pflegeheims Maria-Rast und musste zuletzt stationär im Krankenhaus behandelt werden. „Mein Beileid gilt der Familie und allen Angehörigen, die um die Verstorbene trauern“, sagte Erster Kreisrat Hartmut Heinen am späten Nachmittag. 45 Personen aus dem Landkreis Vechta sind inzwischen an einer Covid-19-Infektion gestorben.

Mit Stand von Sonntag, 17.45 Uhr, liegen dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta 13 neu gemeldete Corona-Infektionen vor. Am Samstag wurden noch 57 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Die Gesamtzahl steigt damit auf 3541. Als genesen gelten 3084 Personen, 23 mehr als Samstag. 1354 Personen und damit 37 mehr als Samstag sind derzeit in Quarantäne. 409 Bürger sind aktuell infiziert. 17 Personen müssen wegen einer Covid-19-Person im Krankenhaus behandelt werden, vier davon auf der Intensivstation. Die Inzidenzzahl liegt laut Niedersächsischem Landesgesundheitsamt (NLGA) am Sonntag bei 133,0.

Unter den Neuinfizierten ist ein Mitarbeiter des Kindergarten St. Agnes in Damme. Das Gesundheitsamt hat eine komplette Kindergartengruppe und eine weitere Kollegin in Quarantäne versetzt. Außerdem wird das Gesundheitsamt für die Mitglieder des Verwaltungsausschusses der Stadt Vechta Quarantäne anordnen. Das gilt sowohl für die politischen Mandatsträger als auch für die Mitarbeiter der Verwaltung. Ein Mitglied des Ausschusses ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Er hatte am Dienstag an einer mehrstündigen Sitzung teilgenommen.