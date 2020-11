CDU will Kreisumlage kürzen

Landkreis Vechta Die CDU-Kreistagsfraktion hat sich am Montag in einer Sitzung ausführlich mit den Eckdaten des Haushaltes des Landkreises Vechta für das Jahr 2021 befasst. Mit großer Mehrheit beschloss die Fraktion, die Kreisumlage um einen Punkt auf dann 34 Punkte zu reduzieren. „Wir wollen in schwierigen Zeiten unseren Städten und Gemeinden helfen, die Corona-Pandemie zu meistern“, ließ die Fraktion verlautbaren. Die Kreisumlage, mit der sich der Kreis im Wesentlichen finanziert, wird von den Städten und Gemeinden bezahlt.

Obwohl der Landkreis in den vergangenen Jahren schon enorme Investitionen getätigt habe, würden auch im kommenden Jahr knapp 28 Millionen Euro investiert. „Gerade im Bereich Bildung sind diese enormen Investitionen alternativlos“, meint die CDU-Fraktionsvorsitzende Sabine Meyer.

In vielen weiteren Bereichen erwarte man Kostensteigerungen – vor allem coronabedingt im Personalkostenbereich. Im Bereich Bauunterhaltung und Bewirtschaftungskosten müssten höhere Kosten eingeplant werden, auch der ÖPNV werde deutlich teurer. Gerade auch der Bereich Jugendhilfe und im Speziellen der Teil Kinderbetreuungskosten werde erheblich mehr finanzielle Mittel binden als bisher. Das liege an der Ausweitung der Kindergarten- und Krippenplätze, aber auch an neuen Vereinbarungen mit den Städten- und Gemeinden die Kostenerstattungen für die einzelnen Gruppen betreffend, da auch Kindergartenbeiträge der Eltern weggefallen seien.

So dürften die Schulden des Kreises von acht auf ca. 28 Mio. Euro steigen. Die Neuverschuldung sei aber vertretbar, weil die Schulden für Investitionen verwendet würden.