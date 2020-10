Corona-Pandemie: Ludgerus-Schule und Anna-Stift betroffen

Landkreis Vechta Mit Stand von Donnerstag, 18 Uhr, wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta 74 weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Somit gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 1470 bestätigte Corona-Infektionen, davon sind aktuell 547 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Neun Personen werden stationär behandelt, drei davon intensivstationär, teilte der Landkreis mit.

904 Genesene

Die Anzahl der Genesenen steigt um 21 Personen auf 904. Die Anzahl der Personen in Quarantäne steigt um 307 Personen auf 2126. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um 69 Personen auf 4953. Der Inzidenzwert für Donnerstag im Landkreis Vechta lag bei 218,5.

Unter den neuinfizierten Personen befinden sich eine Pflegerin sowie eine Bewohnerin des St.-Anna-Stifts in Dinklage. Aufgrund dessen werden an diesem Freitag alle Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte vom Gesundheitsamt des Landkreises auf das Virus getestet. Vor Ort wurden in Absprache mit dem Gesundheitsamt Maßnahmen umgesetzt.

Zudem ist ein Schüler der Ludgerus-Schule Vechta positiv auf das Coronavirus getestet worden. Fünf seiner Mitschüler wurden in Quarantäne versetzt, da sie direkten Kontakt mit dem betroffenen Schüler hatten und somit zu den engen Kontaktpersonen zählen. Für weitere Schülerinnen und Schüler wird keine Quarantäne angeordnet, da sie aufgrund der bestehenden Maskenpflicht an der Schule Kontaktpersonen der Kategorie 2 seien und somit eine Infektion mit Covid-19 unwahrscheinlich sei, teilt der Landkreis Vechta mit.

Verfügung noch gültig

Außerdem weist die Vechtaer Kreisverwaltung darauf hin, dass die Allgemeinverfügung des Landkreises so lange Gültigkeit besitzt, bis es eine neue Verordnung von Seiten des Landes oder des Landkreises gibt.