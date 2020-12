Corona-Pandemie: Wechselunterricht ab heute im Landkreis

Landkreis Vechta Neun weitere Covid-19-Infektionen wurden dem Landkreis Vechta mit Stand vom Montag gemeldet. Somit gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 3066 bestätigte Corona-Infektionen, davon sind aktuell 531 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Zehn Personen werden stationär behandelt, eine Person davon intensivstationär. Die Anzahl der Genesenen steigt auf 2497.

Außerdem wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises zwei positiv getestete Schüler der Handelslehranstalten in Lohne gemeldet sowie eine positiv getestete Lehrkraft an der Stegemann Schule in Lohne. Zudem tritt Dienstag um Mitternacht die neue Verordnung des Landes Niedersachsen in Kraft. Ab Dienstag gilt für Schüler im Kreisgebiet ab Jahrgang 7 für 14 Tage Wechselunterricht. Außerdem gilt Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, die öffentlich für Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, sowie in den vor diesen Räumen gelegenen Eingangsbereichen und auf den zugehörigen Parkplätzen. Die verantwortlichen Personen sind verpflichtet, auf diese Vorgaben hinzuweisen und auf deren Einhaltung hinzuwirken. Der Inzidenzwert für den Kreis liegt bei 200,3.