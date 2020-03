Coronavirus: Drei neue Infektionen im Landkreis Vechta

Landkreis Vechta Im Landkreis Vechta sind drei neue Covid-19-Infektionen festgestellt worden. Die Gesamtzahl der Infektionen erhöht sich damit auf fünf. Das teilte der Landkreis am Sonntag mit. 32 Personen befinden sich zudem in häuslicher Quarantäne.

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, sind die Kreisverwaltung und die Rathäuser der Städte und Gemeinden bis auf Weiteres für den allgemeinen Besucherverkehr geschlossen, heißt es weiter. Alle Anliegen, die nicht absolut dringlich seien, sollen auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Es sei jedoch weiterhin möglich, telefonisch oder per Email Kontakt mit Mitarbeitern der Verwaltung aufzunehmen und Termine für dringende Anliegen zu vereinbaren. Geöffnet seien nur noch der Haupteingang und der Seiteneingang an Kfz-Zulassungsstelle. An beiden Eingängen finden Zugangskontrollen statt.

Der Landkreis schließt sich der Empfehlung des Bundesgesundheitsministers an und appelliert an Reiserückkehrer aus Risikogebieten, 14 Tage lang zu Hause zu bleiben. Wer in dieser Zeit Krankheitssymptome entwickelt, soll sich beim Bürgertelefon unter Telefon 044 41/898 33 33 melden.

Seit Sonntag ist zudem eine Allgemeinverfügung in Kraft, die Veranstaltungen mit mehr als 250 Teilnehmern verbietet. Öffentliche Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmern müssen zudem beim Ordnungsamt angezeigt werden und unterliegen bestimmten Auflagen. Gleichzeitig wird empfohlen, private Veranstaltungen mit einem größeren Personenkreis zu verschieben, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Zudem wurden folgende Veranstaltungen abgesagt:

• Vechta: Die Kreismusikschule setzt ab diesem Montag bis einschließlich Samstag, 18. April, mit dem gesamten Unterricht aus. Auch sämtliche Veranstaltungen wie Vorspiele und Konzerte finden in dieser Zeit nicht statt.

• Lohne: Der Heimatverein Lohne teilt mit, dass die Mitgliederversammlung am 23. März auf einen späteren Termin verschoben wird.