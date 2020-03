Coronavirus: Es hagelt Veranstaltungs-Absagen

Landkreis Vechta Nach bislang zwei bestätigten Coronainfizierten in Neuenkirchen-Vörden hagelt es im Landkreis Vechta Veranstaltungs-Absagen. Bereits am Dienstagabend wurde die Comedy-Veranstaltung „Günther, der Treckerfahrer“ , die am Samstag im Vechtaer Rasta Dome steigen sollte, abgesagt.

Bis zum 31. März sind öffentliche Veranstaltungen im Stadtgebiet verschoben, teilt die Stadt Vechta am Mittwoch mit. Folgende Veranstaltungen werden verschoben (Neue Termine werden rechtzeitig bekanntgegeben): 11. März: Kickoff-Veranstaltung Selbstgestalter für Spreda-Deindrup im Saal Borgerdings Mühle; 12. März: Unternehmerfrühstück im Rathaus; 15. März: Infonachmittag „Alleinerziehend. Aber nicht allein“ in der Kita Arche Noah; 16. und 18. März: Informationsabende für Eltern über neue Schulbezirke im Rathaus; 17. März: Vortrag des Heimatvereins Vechta von Axel Fahl-Dreger „Konrad von Vechta. Erzbischof von Prag – Wenzelbibel – Hussitenkriege“ im Museum Vechta; 19. März: Vortrag Zonta Club Diepholz-Vechta im Rathaus.

Das Rathaus hat weiterhin geöffnet, die Dienstleistungen der Stadtverwaltung stehen wie gewohnt zur Verfügung.

„Die Entscheidung wurde nach sorgfältiger Abwägung aller Risiken getroffen. Die Stadt Vechta trifft damit Maßnahmen gegen eine mögliche Verbreitung des Virus, da nach aktueller Sachlage die Ansteckungsgefahr bei den geplanten Veranstaltungen nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Die Verwaltung bemüht sich um Ersatztermine“, heißt es aus dem Rathaus. Auch der Jugendmusiziertag des Musikvereins Vechta, der am Sonntag stattfinden sollte, ist abgesagt worden.

Ebenfalls abgesagt ist das Neubürgerfrühstück der Stadt Lohne am Samstag im Gasthaus Römann. Der Termin wird später nachgeholt, heißt es aus dem Rathaus.