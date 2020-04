Coronavirus Stand 14. April: Landkreis Vechta: „Keine Entspannung der Lage“

Landkreis Vechta Mit Stand von Dienstag, 17 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 277 bestätigte Covid-19-Fälle. Das sind zwei mehr im Vergleich zum Vortag. 15 Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, drei von ihnen intensivstationär.

Weniger Tests

„Mehr als die Hälfte aller erkrankten Personen, nämlich 159 Menschen, sind in der Zwischenzeit wieder genesen“, berichtet die Leiterin des Gesundheitsamtes, Sandra Guhe. „Dennoch bedeutet dies keine Entspannung der Lage. Die derzeit geringe Anzahl an Neuinfektionen hängt zum einen damit zusammen, dass über die Osterfeiertage wenig Testungen stattfanden und somit wenig positive Ergebnisse auftraten.“

Maßnahmen wirken

Zum anderen zeige sich aber auch, dass die getroffenen Maßnahmen wie beispielsweise Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen sowie das Beschränken sozialer Kontakte zu einer effektiven Verlangsamung der Ausbreitung geführt hätten. Trotz all dem sei damit die Ausbreitung des SARS-CoV-2 noch nicht gestoppt. „Wir rechnen in den kommenden Tagen wieder mit steigenden Fallzahlen“, so Guhe.

Aktuell befinden sich 111 Infizierte sowie weitere 589 enge Kontaktpersonen ohne Befund in Quarantäne. Das sind 700 Personen insgesamt. 865 Personen – und damit 77 Personen mehr als am Vortag – konnten bislang die Quarantäne wieder verlassen, heißt es vom Landkreis.

Lage ist ernst

„Die Lage ist nach wie vor ernst“, mahnt Landrat Herbert Winkel. „Ich rufe alle Bürgerinnen und Bürger deshalb dazu auf, sich auch weiterhin an die Hygienevorschriften und Abstandsregeln zu halten und soziale Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Nur dann haben wir die Chance, einen erneuten Anstieg der Coronafälle zu verhindern“, so Winkel weiter.