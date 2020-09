Covid-19: 30 Corona-Infizierte im Landkreis Vechta

Landkreis Vechta Mit Stand von Montag, 16.30 Uhr, wurden dem Gesundheitsamt des Landkreises Vechta seit vergangenem Freitag fünf weitere Covid-19-Infektionen gemeldet. Somit gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 604 bestätigte Corona-Infektionen. Die Anzahl der Genesenen steigt um 15 Personen auf 560.

Die Anzahl der Personen in Quarantäne sinkt im Vergleich zu Freitag um 30 Personen auf 217. Davon sind aktuell 30 Personen mit dem Coronavirus infiziert, somit zehn Personen weniger als am Freitag. Die Zahl der Einwohner, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt im Vergleich zu Freitag um 52 Personen auf 2696. Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt derzeit bei 10,49.

Die meisten der aktuell Erkrankten leben in Lohne (zwölf bestätigte Fälle), gefolgt von Vechta mit neun Infizierten. Nur jeweils zwei aktuell bestätigte Covid-19-Fälle gibt es in Goldenstedt, Holdorf und Dinklage. Je einen derzeit Infizierten gibt es in Visbek, Steinfeld und Damme. Neuenkirchen-Vörden und Bakum sind „corona-frei“.