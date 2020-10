Covid-19: 53 neue Infizierte

Landkreis Vechta 23 weitere Corona-Infizierte sind im Landkreis Vechta am Samstag hinzugekommen. Am Sonntag waren es weitere 30 Neuinfizierte. Demnach gebe es nun 976 bestätigte Corona-Infektionen, die Anzahl der Genesenen stieg um vier Personen auf 726, teilt der Landkreis mit. Zehn Personen liegen im Krankenhaus. Bei den meisten neuen Fällen handele es sich um Personen, die sich bereits in Quarantäne befanden. Sie hatten zuvor engen Kontakt zu einem Infizierten gehabt, oft bei privaten Treffen.

Unter den Neuinfizierten sind zudem zwei Verwaltungsmitarbeiter der Gemeinde Bakum. Da diese auch Kontakt zu anderen Verwaltungsmitarbeitern im Rathaus gehabt haben, sind diese ebenfalls in Quarantäne geschickt worden. Das Rathaus wird daher geschlossen; es ist aber telefonisch zu erreichen.