Landkreis Vechta Zwölfmal 40 Jahre und 14-mal 25 Jahre – insgesamt 830 Berufsjahre verbinden 26 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrem Arbeitgeber, der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO). „Eine beachtliche Zahl an Jahren, die Loyalität einerseits und Erfahrung andererseits zum Ausdruck bringt“, sagte Michael Thanheiser, Vorsitzender des Vorstandes der LzO. Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Jürgen Rauber zeichnete er jetzt die 26 Jubilare im Rahmen einer Feierstunde in der LzO-Zentrale in Oldenburg aus. Maria Langfermann und Petra Niehues (jeweils 40 Jahre) sowie Jens Brockhaus und Doris Kinas (jeweils 25 Jahre) kommen aus dem Landkreis Vechta. Sie leisteten 130 Jahre Dienst am Kunden.

„Jubiläen dieser Art sind in der heutigen schnelllebigen Zeit nicht selbstverständlich. Sie sind vielmehr ein Beleg dafür, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich mit ihrem Arbeitgeber sehr verbunden fühlen und sich mit ihrer Arbeit identifizieren“, stellte Thanheiser in seiner Dankesrede fest.

„Wir sind stolz auf die Treue so vieler langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf ihre tolle Arbeit. Hinter diesem verlässlichen Engagement stecken Menschen, die mitgestalten und sich seit vielen Jahren für ihre Kunden, für die Region und für ihre LzO einsetzen“, resümierte Thanheiser.