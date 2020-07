Eine neue Infektion im Kreis

Landkreis Vechta Eine neue bestätigte Covid-19-Infektion meldet der Landkreis Vechta mit Stand von Mittwoch (16.15 Uhr). Die Zahl der Corona-Fälle steigt damit auf 462, 75 Menschen sind aktuell infiziert – 49 in Lohne, 10 in Vechta, jeweils fünf in Neuenkirchen-Vörden und Bakum, zwei in Visbek, jeweils eine in Goldenstedt, Steinfeld, Damme und Dinklage. Die Anzahl der Genesenen bleibt im Vergleich zu Dienstag bei 374. Aktuell befinden sich zwei Personen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, in stationärer Behandlung.

Die Anzahl der Personen, die sich in Quarantäne befinden, steigt im Vergleich zu gestern um zwei Personen auf 291. Die Inzidenzzahl für den Kreis Vechta liegt bei 21,68.