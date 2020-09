Freizeit: Hallenbäder in Lohne und Damme wieder geöffnet

Landkreis Vechta Nach Beendigung der Freibadsaison am 22. September öffnen die Hallenbäder des Landkreises Vechta in Lohne und Damme ihre Türen für den öffentlichen Badebetrieb. Bereits seit 27. August läuft der Betrieb der Hallenbäder für die Vereine und Schulen. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage sind maximal 20 Badegästen (ausgenommen Schwimmpersonal) zugelassen. Daher sollten sich Interessierte telefonisch unter Telefon 04442/9361833 in Lohne oder unter 05491/670133 in Damme bezüglich der verfügbaren Kapazitäten in der betreffenden Schwimmzeit melden.

Des Weiteren kann jeweils für die Folgewoche ein Platz reserviert werden. Die entsprechenden Anmeldelisten liegen bei der jeweiligen Kasse aus. Es wird jedoch ausdrücklich darum gebeten, dass reservierte Plätze genutzt oder frühzeitig wieder freigegeben werden, um anderen Badegästen den Besuch des Schwimmbades zu ermöglichen.

Im Zuge des Hygienekonzeptes appelliert der Landkreis Vechta an die Eigenverantwortung der Badegäste sowie das Einhalten des Mindestabstandes von 1,5 Metern zu anderen Personen. Ein Mund-Nasen-Schutz ist vom Eingang bis zu den Umkleiden sowie auf dem Weg zurück zu tragen. Markierungen im Bereich der Umkleiden zum Beispiel durch Sperrung einzelner Schränke oder jeder zweiten Einzelumkleide weisen zudem auf den nötigen Abstand hin. Außerdem wurden die Öffnungszeiten jeweils angepasst.