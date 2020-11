Gelbe Tonnen ab 1. April

Landkreis Vechta Zum 1. April 2021 startet die Gelbe Tonne im Landkreis Vechta. Das teilte die CDU-Kreistagsfraktion nun in einer Presseerklärung mit. Die Einführung der Gelben Tonne sollte ursprünglich schon zum 1. Januar 2021 erfolgen. Die Kreisverwaltung habe die politischen Beschlüsse umgesetzt, die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises Vechta die entsprechenden Ausschreibungen vollzogen. Auch die Anschaffung der Tonnen selbst laufe über die Abfallwirtschaft Vechta (AWV). Die Ausschreibung sei mittlerweile erfolgt. Weil überall aktuell Gelbe Tonnen gewünscht würden, gebe es einen Lieferengpass bei den Herstellern dieser Tonnen. Die Lieferung und Verteilung der Tonnen an die Haushalte werde im ersten Quartal 2021 abgeschlossen sein. „Ein Ende der Sammlung mit dem gelben Sack ist in Sicht“, freut sich Thomas Hoping, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender.