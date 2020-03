Gesundheit: Coronavirus legt Universität Vechta lahm

Landkreis Vechta Eigentlich sollte das Sommersemester am 1. April an der Universität Vechta starten. Doch aufgrund des Coronavirus setzt die Uni den Betrieb bis einschließlich 19. April aus. „Auch die Lesesäale der Bibliothek sind in der Zeit geschlossen“, sagte Katharina Genn-Blümlein, Leiterin des Pressestabs an der Universität Vechta. Eine Präsenzberatung durch die Servicestellen der Universität fallen ebenfalls aus.

Zum Hintergrund: Die Landesregierung hat beschlossen Schulen und Kitas ab Montag, 16. März, zu schließen. Am Freitagmorgen hat nun der Landkreis Vechta eine Handlungsempfehlung an alle Kommunen im Landkreis ausgesprochen. Diese haben wie folgt entschieden:

• SPortstätten

Die Stadt Vechta schließt städtische Bäder und Sportstätten ab Montag, 16. März, bis auf weiteres. Betroffen sind folgende Einrichtungen: Hallenwellen- und Freibad Vechta, Schwimmhalle GSO, Lehrschwimmbecken in Langförden, Sporthalle Alexanderschule, Sporthalle Overbergschule, Sporthalle Marienschule Oythe, Sporthallen GSO, Sporthallen Langförden, Sporthalle Christopherusschule, Sportplatz an der Hasenweide, Sportanlage Oyther Berg, Stadion am Bergkeller, Reiterwald-Stadion, Sportplatz am Bomhof in Langförden und der Sportplatz in der Paterei in Langförden.

Die Stadt Lohne schließt ebenfalls alle Sportstätten, dazu zählen alle Sporthallen, inklusive der Tennishalle, sowie die Stadien wie das Heinz-Dettmer-Stadion, das Stadion am Bergweg sowie Sportplätze in Kroge und Brockdorf.

Die Stadt Dinklage hat sich dazu entschieden bis auf Weiteres auch das Hallenbad H²O und alle Sportstätten, inklusive Jahnstadion, der Sportplätze am Schützenweg sowie dem Sportplatz an der Kardinal-von-Galen-Schule, zu schließen.

• Museum

Auch das Museum im Zeughaus, der offene Jugendtreff im Haus der Jugend in Vechta (Gulfhaus) sowie die gemeinnützigen Werkstätten werden bis auf weiteres geschlossen.

• Veranstaltungen

Die Tourist-Information Nordkreis Vechta hat die Nachtwächterführung abgesagt. Die Gästeführung sollte am 27. März stattfinden. Des Weiteren findet der Flohmarkt des Mütterzentrums Vechta am Samstag, 14. März, in der Justus-von-Liebig-Schule nicht statt. Der Vortrag „Was Sie schon immer über Diabetes wissen wollten…“ von Frau Dr. Konken am 18. März im Niels-Stensen-Werk Vechta fällt ebenfalls aus. Der Ersatztermin für „Günther, der Treckerfahrer“ ist nun am Samstag, 13. Juni, 20 Uhr im Rasta Dome. Ursprünglich war die Veranstaltung für Samstag, 14. März, geplant.

Die Gemeinde Steinfeld hat entschieden, den Frühjahrsempfang „Wirtschaft trifft Kommune“ am 20. März abzusagen, beziehungsweise zu verlegen. Auch bei der Umweltwoche – vom 23. bis 28. März – gibt es Einschränkungen. Nicht nur die geplanten Vorträge, die in der Lohgeberei stattfinden sollten, wurden abgesagt, sondern auch der Abschluss der Veranstaltung „Die Gemeinde räumt auf“ im Feuerwehrhaus am Samstag, 28. März, fällt aus.

Die Lohner Bierpasstour am Samstag, 14. März, findet ebenfalls nicht statt. Des Weiteren ist auch der Lohner Lenz – verkaufsoffener Sonntag in Lohne – am 29. März gestrichen. Der Lohner Heimatverein muss die für den 27. März in Brockdorf angekündigte Veranstaltung „Dicke Bohnen mit dem Vortag Handwerk und Gewerbe in historischen Bildern“ verschieben. Weitere Termine, die in Lohne ausfallen: Am Samstag, 14. März, fällt das Neubürgerfrühstück, Gasthaus Römann und die Premiere von „Heidi - Das Musical“ im Gymnasium aus. Am Sonntag, 15. März, fällt das Frühlingsfest in der Musikschule, sowie Heidi - Das Musical aus. Am Mittwoch, 18. März, findet die Lesung: Ein Redakteur hat’s schwör! im Gasthaus Hoyer nicht statt. Am Mittwoch, 25. März, finden Energiegespräche in der Kita „Die großen Strolche“ ebenfalls nicht statt.

In Visbek findet die Mitgliederversammlung des Agrar- und Ernährungsforum Oldenburger Münsterland (23. März) im Saal Hogeback zu einem späteren Zeitpunkt statt. Das für Mittwoch, 25. März, angesetzte Konzert mit der Gruppe „Quadro Nuevo“ wird auf Donnerstag, 25. Februar 2021 verschoben.

In Holdorf wird die Industrie Gewerbe Handel (IGEHA) vom 25. / 26. April 2020 auf das Frühjahr 2021 verschoben.

Im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Vechta finden von Montag, 16. März, bis zum 19. April keine Informationsveranstaltungen statt. Das betrifft auch alle Veranstaltungen in der bundesweiten Woche der Ausbildung vom 16. bis 20 März.

• Kirche

Der Vorstand des Diözesankomitees der Katholiken im Bistum Münster hat entschieden, den Liudgerempfang am 21. März aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus abzusagen.

• Politik

Die für den 24. März geplante Sitzung des CDU Kreisvorstandes und des CDU Kreisparteiausschusses ist abgesagt. Auch die Reise des F-Kreises Wirtschaft in die Niederlande (8. Mai) wird verschoben. Der Thekentalk mit der Bundestagsabgeordneten Silvia Breher am 19. März, der CDU Landesparteitag Oldenburg am 21. März und der JU Ball sind gestrichen.

• Weiterer Infizierter

Unterdessen hat sich ein Mitarbeiter des Stallausrüsters Big Dutchman mit dem Coronavirus infiziert. Er war einen Tag im Büro und hat einen Tag außerhalb gearbeitet. Alle Kontaktpersonen wurden nach Hause geschickt. Alle sind wohlauf, teilt das Unternehmen mit. Der Mann wohnt nicht im Kreis Vechta.