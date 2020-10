Kreis Vechta bleibt weiter Risikogebiet

Landkreis Vechta 18 neue Corona-Infektionen und eine Inzidenzzahl von 69,93 meldet der Landkreis Vechta mit Stand Donnerstag, 16.45 Uhr. 780 bestätigte Covid-19-Fälle gibt es derzeit im Kreisgebiet, 124 Personen sind davon mit dem Coronavirus infiziert. Die Neuinfektionen kommen aus unterschiedlichen Bereichen und verteilen sich außerdem über weite Teile des Landkreises Vechta. Es handelt sich überwiegend um enge Kontaktpersonen von anderen Infizierten, die sich bereits in Quarantäne befanden. Drei infizierte Personen befinden sich aktuell in stationärer Behandlung. Die Anzahl der Genesenen steigt um drei Personen auf 640. Auch am Donnerstag wurden Bewohner und Mitarbeiter der St.- Hedwig-Stiftung in Vechta getestet, am Freitag werden die Ergebnisse erwartet.