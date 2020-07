Kreistag: Keine Erweiterung des Naturschutzgebiets

Landkreis Vechta Der Kreistag des Landkreises Vechta hat sich am Mittwoch mit den Stimmen der CDU-Mehrheitsfraktion gegen eine Anpassung und Erweiterung des Vogelschutzgebietes in der Dümmerniederung ausgesprochen und ist damit einer Anordnung des Landes nicht nachgekommen. Naturschützer hatten vor der Sitzung eine Demo für den Vogelschutz am Dümmer organisiert. Sie standen vor dem Eingang des Gymnasiums Antonianum, wo der Kreistag tagte.

Der Landkreis Vechta ist als Untere Naturschutzbehörde für die Sicherung der so genannten „Natura-2000-Gebiete“ zuständig. Darunter fällt auch ein EU-Vogelschutzgebiet, das noch zu sichern ist. Das Vogelschutzgebiet liegt zum größten Teil in dem mit einer Verordnung von 2007 festgesetzten Naturschutzgebiet „Westliche Dümmerniederung“.

Es ist daher beabsichtigt, diese Verordnung an die Vogelschutzrichtlinie anzupassen. Die geplante Anpassung lag öffentlich aus. Insgesamt wurden 103 Träger öffentlicher Belange beteiligt und gehört. 44 Einwände von Privatleuten – überwiegend Landwirten – wurden vorgebracht.

Diese Gegner richteten sich hauptsächlich gegen die Zugehörigkeit der eigenen Flächen zum Naturschutzgebiet und die damit verbundenen Einschränkungen der Beweidung und einhergehenden finanziellen Verluste. Insbesondere wurde auf frühere Zusagen des Landes im Rahmen der Flurbereinigung hingewiesen. Damals sei versprochen worden, dass diese Flächen nicht unter Schutz gestellt würden.

Die CDU-Mehrheitsfraktion stellte sich auf die Seite der Gegner der geplanten Unterschutzstellung und stimmte dagegen. Vechtas Landrat Herbert Winkel muss jetzt der niedersächsischen Landesregierung, in diesem Fall dem Umweltminister Olaf Lies, die Lage vor Ort mitteilen.