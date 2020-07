Mobilität: Landkreis soll Pendlerradwege bekommen

Landkreis Vechta Die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Vechta sollten vermehrt statt mit dem Auto mit dem Fahrrad zur Arbeit und zur Schule fahren. Deshalb hat die CDU-Fraktion im Kreistag beantragt, den Ausbau von Pendlerradwegen im Kreis zu schaffen. Beantragt wurde weiter, solche Pendlerradwege seitens des Kreises mit 50 Prozent der Kosten zu finanzieren.

Der Kreistag beschloss in seiner aktuellen Sitzung, die Verwaltung zu beauftragen, eine Förderrichtlinie zu erarbeiten. Diese soll dem Kreistag und den Städten und Gemeinden vorgestellt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme in einer Länge von 25 Kilometern werden auf 2,5 Millionen Euro geschätzt.

Dass ein Umdenken nötig ist, zeigt die steigende Anzahl an zugelassenen Fahrzeugen. 2019 wurden laut Landkreis 6002 Fahrzeuge zugelassen. Es gab somit 135 424 Fahrzeuge, das war eine Zunahme von drei Prozent. Im Jahr 1999 lag der Fahrzeugbestand noch bei 90 321 und im Jahr 2009 bei 103 410 Fahrzeugen. Die seit 2016 mögliche Online-Terminreservierung in der Zulassungsstelle wird gut angenommen, so der Kreis.