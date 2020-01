Schulung zum Wohnberater

Landkreis Vechta Wer sein Eigenheim altersgerecht und barrierefrei umgestaltet, kann fachliche Unterstützung gut gebrauchen. Wohnberater verschaffen sich einen Eindruck über die Wohnsituation und beraten zu möglichen Hilfsmitteln und dem weiteren Vorgehen. Ab März bietet der Landkreis Vechta in Kooperation mit dem Ludgerus-Werk Lohne eine Schulung zum ehrenamtlichen Wohnberater an. Dazu findet ein Infonachmittag am 16. Januar um 15 Uhr im Kreishaus Vechta statt. Annette Brümmer, Diplom Sozialwissenschaftlerin der Niedersächsischen Fachstelle für Wohnberatung, wird zusätzlich Fragen beantworten.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung folgt beim Senioren- und Pflegestützpunkt des Landkreises unter Telefon 0 44 41/8 98 30 00.