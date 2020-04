Stand Am 24. April Im Kreis Vechta: Kein Corona-Ausbruch im Altenheim in Lohne

Landkreis Vechta Ein befürchteter Corona-Ausbruch in einem Alten- und Pflegeheim in Lohne hat sich dank negativer Testergebnisse von acht Pflegern und einem weiteren Bewohner nicht bestätigt. Mit Stand von Freitag, 13 Uhr, gibt es im Landkreis Vechta insgesamt 305 bestätigte Covid-19-Fälle. Das ist eine Person mehr im Vergleich zum Vortag. Fünf Personen werden derzeit im Krankenhaus behandelt, eine von ihnen intensivstationär. Niemand muss beatmet werden. Die Zahl der genesenen Personen steigt auf 256.

Am Donnerstag gab es einen bestätigten Coronafall in einem Alten- und Pflegeheim in Lohne. Daraufhin wurden neun Kontaktpersonen getestet. „Die Ergebnisse dieser Tests liegen seit heute Nachmittag vor“, erklärt Sandra Guhe, Leiterin des Gesundheitsamtes. „Alle Tests sind negativ ausgefallen. Das freut uns sehr. Das Alten- und Pflegeheim hat die vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen gut umgesetzt und konnte dadurch weitere Neuinfektionen verhindern. Dieser Fall zeigt erneut, wie wichtig deshalb die Einhaltung der Hygienemaßnahmen, gerade in Alten- und Pflegeheimen, ist.“

Aktuell befinden sich 38 Infizierte sowie 78 enge Kontaktpersonen in Quarantäne.

• Mundschutz-Pflicht

Der Landkreis weist auf die Pflicht zur Mund-Nase-Bedeckung im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) sowie beim Einkaufen ab Montag hin. Kinder bis einschließlich sechs Jahren sowie Menschen mit Erkrankungen, die aufgrund dieser keine Maske tragen können, sind von der Maskenpflicht befreit.

Ab Montag startet außerdem wieder der Schulbetrieb für die 9., 10. und 13. Abschlussklassen. Die Beförderung der Schüler mit öffentlichen Nahverkehrsmittel ist – bis auf wenige Ausnahmen – möglich. Betroffene Schüler wurden informiert. Die Busse und Taxen sind so zu besetzen, dass die Mindestabstände gewahrt werden können. Auch in den Schulbussen gilt ab Montag die Maskenpflicht.