Virus: Zweiter Corona-Fall im Landkreis Vechta

Landkreis Vechta Im Landkreis Vechta gibt es einen weiteren Infektionsfall mit dem neuartigen Coronavirus (Covid-19). Es handelt sich dabei um den 31-jährigen Mann aus Neuenkirchen-Vörden, der gemeinsam mit dem am Dienstag bestätigten ersten Covid-19-Fall mit dem Auto aus dem Skiurlaub in Ischgl zurückgereist war.

Alle vom Gesundheitsamt ermittelten Kontaktpersonen wurden in eine 14-tägige Quarantäne versetzt. Zudem gibt es zwei weitere Verdachtsfälle auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirurs: Ein Mann aus Visbek und eine Frau aus Lohne wurden am Mittwoch auf Covid-19 getestet. Sie müssen bis zum Ergebnis in Quarantäne bleiben. Im ersteren Fall hat es Kontakt zu einem bestätigen Fall im Landkreis Diepholz gegeben. Im zweiten Fall handelt es sich um einen Kontakt zum 31-jährigen Neuenkirchen-Vördener.

Testzentrum startet

Das Schwerpunkt-Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung hat derweil am Mittwoch um 11 Uhr seine Arbeit aufgenommen. Dorthin sollen Hausärzte Patienten mit grippeähnlichen Symptomen überweisen, die eine Testung nach ärztlicher Einschätzung notwendig machen. „Diese Anlaufstelle ist nur für Personen gedacht, die wirklich Symptome haben und bei denen nach den Leitlinien des Robert-Koch-Institutes die Vermutung auf eine Covid-19-Infektion begründet ist“, erklärt Sandra Guhe, Leiterin des Gesundheitsamtes Vechta.

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat der Landkreis Vechta für Veranstaltungen mit bis zu 250 Teilnehmern Handlungsempfehlungen formuliert. Diese können auf der Website des Landkreises abgerufen werden (www.landkreis-vechta.de). Organisatoren sollen beispielsweise beachten, ob mit Gästen aus Regionen mit vielen Covid-19-Fällen zu rechnen sei oder Menschen mit Grunderkrankungen teilnähmen.

Selbst entscheiden

Auch die strikte Einhaltung von Hygieneregeln sei wichtig, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Die Organisatoren müssten selbst entscheiden, ob es vertretbar sei, die Veranstaltung unter den derzeitigen Bedingungen durchzuführen. Ob Veranstaltungen mit 250 bis 1000 Teilnehmern durchgeführt werden, wird der Landkreis auf Grundlage der Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes (RKI) im Einzelfall entscheiden. Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern sind nach einem neuen Landeserlass ohnehin abgesagt.

Der Landkreis Vechta hat zudem für Reiserrückkehrer aus Covid-19-Risikogebieten eine Allgemeinverfügung erlassen, die ab sofort gilt. So dürfen Personen, die sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem vom Robert-Koch-Institut festgelegten Risikogebiet aufgehalten haben, für zwei Wochen keine Kindertageseinrichtungen, Schulen und Hochschulen, Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen betreten. Ein Verstoß kann mit Bußgeldern geahndet werden. Eine ständig aktualisierte Übersicht der Risikogebiete gibt es auf www.rki.de/ncov-risikogebiete.

Bei fachlichen Fragestellungen hilft das Bürgertelefon unter Telefon 04441/8983333. Bei Fragen zu Veranstaltungen gibt das Ordnungsamt unter Telefon 04441/8981600 oder Telefon 04441/8981610 Auskunft.