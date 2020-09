Zwei neue Infektionen mit Corona

Landkreis Vechta Mit Stand von Dienstag (16.30 Uhr) gibt es im Landkreis Vechta zwei neue Covid-19-Infektionen. Somit liegt die Gesamtanzahl der bestätigten Corona-Fälle bei 606. Die Anzahl der Genesenen steigt im Vergleich zu Montag um drei Personen auf 563. Die Anzahl der Personen in Quarantäne steigt im Vergleich zu Montag um sieben Personen auf 224. Davon sind aktuell 29 Personen mit dem Coronavirus infiziert, somit eine Person weniger als am Vortag, heißt es von der Kreisverwaltung. Die Zahl der Personen, die sich nicht mehr in Quarantäne befinden, steigt um zwölf Personen auf 2708. Die Inzidenzzahl für den Landkreis Vechta liegt derzeit bei 11,89.