Lohne In Lohne im Kreis Vechta ist am Dienstagnachmittag ein Beziehungsstreit eskaliert, ein mutiger Zeuge musste anschließend mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei Cloppenburg / Vechta mitteilt, war das junge Pärchen im Hopener Burgwald im Bereich der sogenannten Rentnerbank „tatkräftig“ aneinandergeraten.

„Ein jugendlicher Radfahrer aus Lohne wurde darauf aufmerksam und wollte bei der Auseinandersetzung der jungen Frau, die geschlagen wurde, zu Hilfe kommen“, heißt es in einer Mitteilung. Daraufhin ließ der Schläger von der Frau ab und attackierte den Radfahrer. Dabei schlug er so auf ihn ein, dass der Helfer in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Die Polizei sucht nun gezielt nach einem älteren Paar, das offenbar Zeuge des Vorfalls war. Sie sollen helfen, die Vorkommnisse genau zu rekonstruieren. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442-93160) entgegen.