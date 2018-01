Lohne Im Ludgerus-Werk Lohne soll Bildung Spaß machen. Um diesen Slogan auch im neuen Jahr mit Leben zu füllen, haben die Mitarbeiter ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt – von der beruflichen Bildung, über die Entspannung, Sprachen und Hobbys bis zu Angeboten für Eltern mit Kindern, für Jugendliche und Senioren.

Rund 800 Kurse und Veranstaltungen hat das Team um Leiterin Elisabeth Schlömer auf die Beine gestellt. Zu den Höhepunkten zählen auch im Jahr 2018 Lesungen in der historischen Hofstelle. Am 23. April bringt Deutschlands berühmtester Historiker Guido Knopp Geschichten und Anekdoten mit. Es sind Geschichten aus seinem Leben, die er geschickt mit der Historie der Deutschen nach 1945 verknüpft.

Am 19. Februar geht es mit der Journalistin Jeanne Turzynski um ein heikles Thema. Sie hat in deutschen Krankenhäusern recherchiert und das Buch „Tatort Krankenhaus“ geschrieben. Darin kommt sie zu erschütternden Erkenntnissen: Demnach sind viele im Krankenhaus ermordete Menschen Opfer der Profitgier im Gesundheitssystem.

In der beruflichen Bildung gibt es im Frühjahr eine neue zweijährige Weiterbildung zum Wirtschaftsfachwirt mit Abschluss vor der Industrie- und Handelskammer. Die Weiterbildung eignet sich bereits für junge Kaufleute, die erst kürzlich ihre Ausbildung abgeschlossen haben, betont Markus Graw, Referent für berufliche Bildung: „Die Weiterbildung hilft vielen Firmen bei der Ausbildung von dringend benötigten Führungskräften. Wer lieber in der Buchhaltung Fuß fassen möchte, der ist mit einer Schulung zum Finanzbuchhalter oder zum Bilanzbuchhalter gut bedient.

Entspannungskurse boomen. „Mit Yoga und Co. schaffen es viele Menschen, endlich mal abzuschalten“, weiß Ulrike Ripke, Referentin für Gesundheit und Bewegung. Der Nachfrage trägt das Ludgerus-Werk mit vielen Yoga-Kursen Rechnung. Die weiteren Angebote reichen von autogenem Training über Muskelentspannung nach Jacobsen bis hin zu Tai Chi. Ein ganzer Entspannungstag für Frauen steht im März auf dem Programm.

Auch das Gesundheitsbewusstsein vieler Menschen wächst. So hat das Ludgerus-Werk Kurse ins Leben gerufen, die von den Krankenkassen bezuschusst werden. Darunter ist ein zwölfwöchiges Seminar „Ich nehme ab“, in dem gekocht und Sport gemacht, aber auch über die Grundlagen eines gesunden Lebens gesprochen wird. Außerdem bietet das Ludgerus-Werk Tipps gegen Bluthochdruck an. Kochkurse für schnelle und gesunde Gerichte nach Feierabend sowie mit Low-Carb-Gerichten vervollständigen das Angebot.

Für Familien hat das Ludgerus-Werk neben vielen Kursen von Babymassage bis zu Schwimm- und Tanzkursen auch wieder Themenabende im Programm. Dabei geht es unter anderem um die Erste Hilfe am Kind, Angst bei Kindern und viele gesundheitliche Themen rund um den Nachwuchs.

Für Familien hat das Ludgerus-Werk neben vielen Kursen von Babymassage bis zu Schwimm- und Tanzkursen auch wieder Themenabende im Programm. Dabei geht es unter anderem um die Erste Hilfe am Kind, Angst bei Kindern und viele gesundheitliche Themen rund um den Nachwuchs.