Lohne Dr. med. Elisabet Teske ist seit dem 1. Januar Chefärztin am St.-Franziskus-Hospital Lohne. Das hat das Krankenhaus jetzt mitgeteilt. Die 55-Jährige verstärkt die Klinik für Innere Medizin und leitet den Teilbereich der Geriatrie sowie die zukünftige Demenzversorgung alleinverantwortlich. Dr. Andreas Rahn, der bislang als geriatrischer Chefarzt tätig war, wechselte in seine Heimatstadt Osnabrück. Teske war bis zum 31. Dezember als Oberärztin in Rendsburg tätig. „In meiner bisherigen Position war ich nicht unzufrieden, suche aber die Herausforderung und möchte die Entwicklung der Geriatrie in Lohne und speziell die Etablierung des Demenzbereichs aktiv verfolgen“, so Teske.

Teske bringt umfassende medizinische Erfahrungen mit. Nach dem Abitur folgte das Medizinstudium an der Reichsuniversität in Gent/Belgien mit Abschluss an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel. Nach Assistenzarzttätigkeiten unter anderem im Krankenhaus St.-Joseph-Stift Bremen und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein legte sie die Facharztprüfung in der Anästhesiologie und Intensivmedizin ab und absolvierte die Facharztausbildung zur Allgemeinmedizinerin. Auch qualifizierte sie sich in den Bereichen Geriatrie und Palliativmedizin. Als Oberärztin führte sie ihr Weg zunächst nach Niebüll in die geriatrische Abteilung des Klinikums Nordfriesland. Von dort wechselte sie 2016 als Oberärztin in die Geriatrie der imland Klinik Rendsburg.

„Die neue Aufgabe in Lohne reizt mich“, freut sich die Ärztin, „das St.-Franziskus-Hospital bietet mir ideale Voraussetzungen. Die Konzeption und bauliche Gestaltung der zukünftigen Geriatrie mit einem angegliederten Demenzbereich sind zukunftsträchtig und haben mich überzeugt. Mit meinen zukünftigen Chefarztkollegen, dem Pflegeteam und den Therapeuten werden wir für die Lohner Bevölkerung eine hochwertige medizinische Basisversorgung sicherstellen. Neben dem in Kürze fertiggestellten Demenzbereich kann ich mir unter anderem eine ambulante geriatrische Tagesklinik in Lohne vorstellen.“

Ulrich Pelster, Vorstand der Schwester-Euthymia-Stiftung, Gesellschafterin der Krankenhäuser Cloppenburg, Lohne und Vechta: „Wir begrüßen Frau Dr. Teske in Lohne und sehen für die Verbundkrankenhäuser Lohne, Vechta und Cloppenburg insbesondere für die Demenzpatienten eine einzigartig gute Versorgung.“