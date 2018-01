180 Schweine bleiben unverletzt

Neuenkirchen-Vörden Am 1. Januar ist gegen 18.50 Uhr im Kreis Vechta ein Schweinestall in Neuenkirchen-Vörden, Westrup, in Brand geraten. Vermutlich war die Elektronik auf Grund eines technischen Defektes dafür verantwortlich. Die Freiwillige Feuerwehr Neuenkirchen-Vörden, die mit etwa 20 Kameraden vor Ort war, konnte den Brand löschen. Die 180 Schweine, die in dem Stall untergebracht waren, blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10000 Euro.

