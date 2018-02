Neuenkirchen-Vörden /Diepholz Ein 35-Jähriger aus Neuenkirchen-Vörden (Kreis Vechta) ist am Samstag, 17. Februar, von der Polizei mit Alkohol am Steuer erwischt worden. Der Mann befuhr gegen 16.15 Uhr die Stauffenbergstraße in Diepholz, als er kontrolliert wurde. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

